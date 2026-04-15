Su facebook l'annuncio per la vendita di biglietti dei concerti di Ultimo: trentenne pagò senza ricevere nulla

Si sarebbe trattato di una truffa, messa in atto, secondo gli investigatori, sfruttando il social facebook, da un giovane pugliese

Gela. Pensò di aver acquistato biglietti per concerti di Ultimo, artista romano tra i più noti nell'attuale scena italiana, versando, con bonifico, più di cinquecento euro. Per una trentenne gelese, però, non c'è mai stato nessun ticket. Si sarebbe trattato di una truffa, messa in atto, secondo gli investigatori, sfruttando il social facebook, da un giovane pugliese. Dovrà risponderne davanti al giudice del tribunale locale. Nei suoi confronti è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio. Il dibattimento è fissato per il prossimo luglio. L'acquirente dei biglietti, non avendo ricevuto nulla nonostante il pagamento, segnalò la vicenda e partì un'indagine, che ha permesso ai pm della procura di arrivare al presunto responsabile, che avrebbe incassato i soldi ma senza trasmettere i biglietti. La trentenne finita in questa vicenda, assistita dal legale Rocco Cutini, va verso la costituzione di parte civile a seguito dei danni economici patiti.