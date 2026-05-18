"Su eventi attendo nuova convocazione commissione", Morselli: "Scelte condivise"

L'assessore ritorna sull'avviso pubblico e sulle scelte che verranno effettuate

Gela. Eventi estivi e relativi fondi sono da settimane una voce di forte "ispirazione" politica. Domani, in consiglio comunale, è previsto una seduta montematica sul tema, richiesta dall'opposizione che contesta l'uso delle compensazioni per le manifestazioni dei prossimi mesi. Prima di ufficializzare le scelte sul programma, l'assessore Romina Morselli, che si occupa insieme all'amministrazione e al sindaco Terenziano Di Stefano di seguire passo dopo passo il capitolo eventi, attende di essere convocata nuovamente dalla commissione consiliare cultura, presieduta dalla meloniana Sara Cavallo. "Dopo l'ultimo e unico incontro sul tema del programma estivo - dice Morselli - era stato deciso di avere un'altra audizione in commissione, per completare le valutazioni e l'esposizione sugli eventi che sono stati proposti con l'avviso pubblico. Spero che in settimana, possa arrivare la convocazione. Il mio è soprattutto un rispetto istituzionale che dobbiamo alla commissione. Per questa ragione, non sono stati ancora contattati i proponenti degli eventi". L'assessore ritorna sull'avviso pubblico e sulle scelte che verranno effettuate. "Per il novanta per cento - sottolinea Morselli - gli eventi selezionati saranno finanziati con le compensazioni, se ci sarà l'approvazione della variazione di bilancio. Il resto sarà coperto con gli stanziamenti della tassa di soggiorno. L'avviso pubblico, per la programmazione "Gela Med", ha avuto molto riscontro. Sono tante le proposte pervenute. Quest'anno, le scelte non saranno di un direttore artistico, figura non prevista, ma direttamente degli assessori, che svolgeranno la loro funzione di indirizzo sugli eventi, con una commissione della quale, oltre a me, fanno parte gli assessori Franzone, Morgana e Di Cristina". Nel fine settimana, è in programma un'anteprima di notte bianca, con "Gela in centro". "Questa è una manifestazione che sarà coperta con fondi della tassa di soggiorno - conclude l'assessore - l'associazione 365 gradi è l'unica ad aver proposto notti bianche in centro e sul lungomare. Tutte le altre proposte giunte sono su singoli eventi". L'aula consiliare, domani, dirà anzitutto se sul tema compensazioni la maggioranza sarà tutta compatta con la direzione intrapresa dall'amministrazione.