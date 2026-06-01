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Studentessa palermitana di 20 anni trovata morta in Portogallo, era in Erasmus

Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo, dove si trovava per l'Erasmus

A cura di Redazione Redazione
01 giugno 2026 16:23
Studentessa palermitana di 20 anni trovata morta in Portogallo, era in Erasmus -
Sicilia
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PALERMO (ITALPRESS) – Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo, dove si trovava per l’Erasmus. Studiava Biomedica. Non si conoscono ancora i motivi del decesso. La giovane è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento, a Caldas da Rainha. L’ambasciata a Lisbona sta seguendo il caso.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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