Studentessa palermitana di 20 anni trovata morta in Portogallo, era in Erasmus
Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo, dove si trovava per l'Erasmus
A cura di Redazione
01 giugno 2026 16:23
PALERMO (ITALPRESS) – Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo, dove si trovava per l’Erasmus. Studiava Biomedica. Non si conoscono ancora i motivi del decesso. La giovane è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento, a Caldas da Rainha. L’ambasciata a Lisbona sta seguendo il caso.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).