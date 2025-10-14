Stroncato traffico di droga nel Trapanese, 18 arresti

Gli indagati sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo.

TRAPANI (ITALPRESS) – I carabinieri di Mazara del Vallo hanno smantellato un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Arrestate 18 persone: sette sono finite in carcere e undici ai domiciliari. Gli indagati sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo. I militari hanno eseguito perquisizioni volte alla ricerca di armi, droga, denaro e documenti inerenti alle attività delittuose. L’operazione ha visto impegnati oltre 100 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e un elicottero.

L’indagine, iniziata sotto la direzione della Procura i Marsala e sviluppata con metodi tradizionali e attività tecniche, ha consentito di fare luce su un’associazione dedita al narcotraffico in grado di commercializzare al dettaglio le varie tipologie di narcotico (eroina, cocaina-crack, hascisc e marijuana) mediante un “piazza di spaccio” allestita in un appartamento ubicato in un edifico di edilizia popolare del quartiere di “Mazara due”.

Le attività investigative hanno permesso di documentare l’esistenza di un aggregato criminale organizzato gerarchicamente al cui vertice si collocava un uomo (indicato nei dialoghi intercettati dei sodali come “il Capo o il Principale”) residente nel quartiere mazarese che dirigeva l’associazione definendo ruoli, compiti, e turnazioni dei sodali dipendenti, nonché delegando al fratello (anche lui raggiunto dal provvedimento) il delicato compito di curare il ritiro e l’occultamento delle partite di narcotico consegnate dai corrieri palermitani.

Significativa la struttura logistica dell’associazione che aveva fortificato l’appartamento adibito a piazza di spaccio, dotandolo di porte blindate e sistemi di video sorveglianza. Tali sistemi di difesa passiva, insieme ai prestabiliti turni di vedetta effettuati da sodali specificamente incaricati, consentivano ai pusher dell’associazione di porre in essere diuturne attività di spaccio in favore di un fidelizzato bacino di clienti-assuntori. Rilevanti nel corso delle indagini gli esiti delle attività di riscontro delle intercettazioni, che hanno consentito l’arresto in flagranza di 6 persone e la denuncia di altre cinque, nonché il sequestro di 141.526 euro in contanti; 491 grammi di eroina, 214,2 grammi di cocaina, 2 chili e 22 grammi di hashish; 2 appartamenti di edilizia popolare. Al termine delle operazioni il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, si è congratulato con i militari dell’Arma.

