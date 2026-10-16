Strisce gialle e attriti interni, sindaco e alleati a confronto per valutare anche possibili modifiche

Una riunione che era già stata messa in preventivo, indipendentemente dalle dichiarazioni dei dem. Di Stefano, già negli scorsi giorni, ha messo in chiaro che il confronto deve sempre prevalere, così da prevenire situazioni di potenziale attrito

Gela. Un caso interno alla maggioranza che il sindaco Terenziano Di Stefano, fin da subito, ha voluto far rientrare, senza ulteriori svarioni. Quello dell'attivazione dei parcheggi riservati ai residenti, nelle aree del centro storico e del lungomare Federico II di Svevia, è diventato terreno di incomprensioni, anche piuttosto sostenute, fra alleati. Il campo l'hanno aperto i democratici che, a inizio settimana, hanno parlato pubblicamente di una scelta che può arrecare “effetti negativi”. Una valutazione che chiaramente ha tirato in causa l'assessore pentastellato Simone Morgana, fautore di questa diversa gestione degli stalli in alcune aree della città. L'assessore ha minimizzato, parlando di “incomprensioni già superate”. Di Stefano ai suoi ha nuovamente ribadito che prima di tutto dovrebbe prevalere un confronto interno senza fughe in avanti e la sortita del Pd non l'ha certo convinto. Domani, la vicenda verrà valutata, probabilmente pure per individuare possibili miglioramenti al provvedimento che ha portato alle strisce gialle, contestate in primis dalle organizzazioni datoriali. Il sindaco e i rappresentanti della sua maggioranza terranno un incontro, piuttosto informale, per una verifica dettagliata e per individuare potenziali varianti da apportare. Una riunione che era già stata messa in preventivo, indipendentemente dalle dichiarazioni dei dem. Morgana, a sua volta, ha confermato la volontà alla base della scelta ma non ha chiuso a possibili modifiche. “Il provvedimento si può sempre migliorare”, ha spiegato. Quello di domani non sarà un incontro politico, dato che la verifica delle scorse settimane è già servita a dare priorità alle esigenze amministrative del sindaco e della sua amministrazione. Si affronterà il tema delle strisce gialle in presenza di tutti gli alleati. Di Stefano, già negli scorsi giorni, ha messo in chiaro che il confronto deve sempre prevalere, così da prevenire situazioni di potenziale attrito.