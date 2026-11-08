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Diretta Gela-Avola 2-1, Flores la ribalta!

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biancazzurri in emergenza contro l'Avola. Nel primo tempo segna Montagna. Nardo e Flores nella ripresa.

A cura di Fabrizio Parisi Fabrizio Parisi
08 novembre 2026 16:56
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Diretta Gela-Avola 2-1, Flores la ribalta! -
Sport
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Il Gela deve riunciare a Maltese squalificato e Aperi, Vogiatsis, Ceesay infortunati. Negli ospiti assente Figini per squalifica.

Un minuto di silenzio per ricordare Jesus prima del fischio di inizio.

La cronaca

9' Gela vicino al gol con il solito Flores, il cui diagonale finisce a lato.

13' Tedesco ci prova con forza, palla sull esterno della rete.

19' grande azione del Gela con Argentati che conclude ma trova Tuccio sulla sua traiettoria

21' ancora biancazzurri spettacolari con Flores che trova un gran Santillo.

25' ammonito Flavio Ferrigno.

27' Scatenato Flores che salta due avversari e poi serve lo smarcato Tuccio che perde il tempo per calciare.

34' grande apertura per Argentati, il cui cross teso trova la testa di Di Stefano, deviato in angolo.

35' Monologo Gela. Zampata di Flores sotto porta, le occasioni fioccano.

37' GOL AVOLA. Tedesco resiste alla carica serve Montagno che segna con un tiro non irresistibile.

secondo tempo

47' ammoniti Puglisi e Giuliano.

58' espulso il ds Lo Bianco per proteste, Gela nervoso.

59' ammonito Montagno.

62' Ci prova Nardo, attento Santillo.

65' dentro Sissoko per Tuccio. Nell'Avola doppio cambio.

67' GOL DEL GELA. Pareggio di Nardo.

68' GOL DEL GELA Flores su punizione. Risultato ribaltato.

79' Di Stefano sfiora il 3-1, Santillo si salva.

82' Galesio di testa sfiora il 2-2.

85' Avola pericoloso con Fratantonio di testa, bravo Canino.

86' Desiato per Argentati.

87' Siino per Nardo.

Gela: Canino, Argentati, A.Ferrigno, Giuliano, Scuderi, Camilleri, Tuccio, F. Ferrigno, Di Stefano, Flores. All. Romano

Avola: Santillo, Butera, Oliveri, Spina, Montagno, Tedesco, Langella, Puglisi, Calderone, Carrieri, Rotella . All. Sirugo

Arbitro: Teodoldi di Aprilia.

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