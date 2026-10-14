Strisce gialle, Di Stefano mette il freno ai dem: Morgana, "Pd votò atto, tuteliamo residenti"

Un'uscita pubblica, quella dei dirigenti Pd, che agli occhi del sindaco è parsa piuttosto fuori fuoco. Lo stesso Di Stefano, in giornata, ha tenuto a ribadirlo nel dialogo interno con gli esponenti dem

Gela. I parcheggi riservati ai residenti, in centro storico e sul lungomare, alla base di divergenze, anche politiche, che in giornata qualche tensione di troppo l'hanno alimentata tra le file degli alleati del primo cittadino Terenziano Di Stefano. Ieri sera, a conclusione di una riunione interna, i dem, oltre a rinnovare il pieno appoggio al sindaco, nella prospettiva politica pure della ricandidatura alla guida della città, non hanno però trascurato le discusse strisce gialle, appena attivate, parlando di “effetti negativi sia sul centro storico sia sul lungomare”. L'avvio degli stalli di parcheggio per i residenti è stato voluto dall'assessore Simone Morgana, indirettamente, ma non troppo, chiamato in causa dai dem. Un'uscita pubblica, quella dei dirigenti Pd, che agli occhi del sindaco è parsa piuttosto fuori fuoco. Lo stesso Di Stefano, in giornata, ha tenuto a ribadirlo nel dialogo interno con gli esponenti dem, dai quali si sarebbe atteso una valutazione differente o comunque un confronto sul tema, prima della presa di posizione pubblica. L'assessore Morgana non appare troppo colpito dalle critiche che sono arrivate, in prima battuta, dalle associazioni di categoria degli esercenti, e poi dallo stesso Pd. “La scelta fatta va in direzione delle esigenze di tanti residenti del centro storico e del lungomare – sottolinea l'assessore alla polizia locale – c'è una fetta ampia di città, magari non organizzata in associazioni di categoria, che ritiene necessario poter vivere nelle zone nelle quali risiede e avere la possibilità di rientrare a casa, cosa non sempre scontata in centro storico o sul lungomare. L'avvio degli stalli riservati ai residenti va in questa direzione. Vogliamo evitare un graduale spopolamento di aree nelle quali i residenti, anche con incontri che abbiamo tenuto, hanno esposto le loro ragioni. Avere spazi di sosta dedicati va in questa direzione. Chi non risiede in queste aree, non appena finalizzeremo il nuovo affidamento del servizio di sosta e parcheggi, potrà gradualmente sfruttare il parcheggio Arena che verrà rifunzionalizzato”. Per Morgana, comunque, “il provvedimento è sempre migliorabile ma non cambierà il senso della scelta”. Certamente, non gli è sfuggita la posizione espressa dai democratici, suoi alleati nel governo cittadino. “La delibera di giunta che ha portato ai parcheggi per i residenti, risalente a giugno, è stata regolarmente votata e condivisa dai due assessori del Pd – sottolinea l'esponente M5s – probabilmente, ci sarà stata un'incomprensione. Non parlerei di un attacco nei miei riguardi ma appunto di un'incomprensione che abbiamo già chiarito e ovviamente il sindaco è stato informato, come è giusto che sia”.