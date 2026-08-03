Strisce blu e parcheggi, rimane in piedi l'opzione Ghelas: servizio ancora in proroga

Tempi certi non ce ne sono e attualmente le attività sono in proroga alla società privata che ottenne l'aggiudicazione durante la fase di amministrazione dell'allora giunta Greco

Gela. Fino a qualche mese fa sembrava che l'iter potesse essere più veloce ma in ogni caso continua a rimanere in essere la procedura che dovrebbe condurre all'affidamento del servizio di strisce blu e parcheggi alla municipalizzata Ghelas. L'attesa è per l'atto ufficiale, da portare poi all'attenzione del civico consesso, probabilmente dopo la pausa estiva. Tempi certi non ce ne sono e attualmente le attività sono in proroga alla società privata che ottenne l'aggiudicazione durante la fase di amministrazione dell'allora giunta Greco. Il governo locale del sindaco Terenziano Di Stefano, invece, sembra propendere per un affidamento in house, mantenendo il servizio sotto forma pubblica. Nei mesi scorsi, c'erano stati incontri e tavoli tecnici, anche con i sindacati. Il management Ghelas, con l'amministratore Guido Siragusa, aveva già trasmesso il business plan completo.