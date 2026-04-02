Strisce blu e parcheggi, Ghelas ha inoltrato il business plan per il servizio

Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore alla polizia municipale Simone Morgana, settimane addietro, inoltrarono una richiesta specifica a Ghelas, proprio per avere un piano di investimento sul servizio

Gela. Il percorso che dovrebbe condurre a un affidamento pubblico del servizio di sosta a pagamento e parcheggi va avanti. Gli uffici della multiservizi Ghelas hanno trasmesso il business plan, richiesto dall'amministrazione comunale. Si tratta di un piano piuttosto articolato, che annovera innovazioni anche sul fronte dei controlli e dei monitoraggi dei parcheggi pubblici. Dovrebbe essere la municipalizzata, amministrata dal manager Guido Siragusa, a prendere in mano un servizio di sosta, attualmente in proroga a una società privata che si aggiudicò la gara durante la precedente amministrazione Greco. Adesso, saranno gli uffici del municipio e l'amministrazione attuale a vagliare con attenzione i contenuti di un business plan che dovrebbe in gran parte sviluppare il servizio, anche razionalizzandolo. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore alla polizia municipale Simone Morgana, settimane addietro, inoltrarono una richiesta specifica a Ghelas, proprio per avere un piano di investimento sul servizio. Le organizzazioni sindacali hanno già sottolineato l'esigenza di garantire la continuità occupazionale degli attuali operatori.