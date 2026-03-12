Strisce blu, amministrazione comunale ha chiesto business plan a Ghelas per una gestione pubblica

La richiesta di un business plan pare già rimarcare la strada che sindaco e assessori vogliono perseguire, con una gestione completamente pubblica

Gela. Il servizio di sosta a pagamento da affidare alla società in house Ghelas multiservizi. L'amministrazione comunale sta accelerando in questa direzione. Una nota è stata trasmessa agli uffici della municipalizzata, con la firma del sindaco Terenziano Di Stefano e dell'assessore alla polizia municipale Simone Morgana. Al management Ghelas viene chiesto di predisporre, a breve, un business plan, proprio per la gestione del servizio. Strisce blu e parcheggi comunali, allo stato, continuano a essere nella gestione della società privata Ecoparking, che vinse una procedura di gara durante la fase dell'amministrazione Greco. A novembre dello scorso anno, in attesa di valutare le soluzioni da adottare, l'attuale amministrazione dispose una proroga in favore di Ecoparking, per un periodo superiore ai dodici mesi. Aspetti che garantiscono i tempi tecnici per approfondire ulteriormente la soluzione Ghelas. La richiesta di un business plan, comunque, pare già rimarcare la strada che sindaco e assessori vogliono perseguire, con una gestione completamente pubblica. Negli uffici dell'azienda, già da qualche tempo l'opzione di occuparsi del servizio di sosta a pagamento viene vagliata e probabilmente il piano richiesto dal municipio non tarderà a essere trasmesso dall'amministratore Guido Siragusa. E' più che probabile, infine, che Ghelas avrà necessità di personale che si occupi in modo efficiente del servizio, partendo da quello attualmente impegnato proprio nella sosta a pagamento.