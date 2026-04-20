Quotidiano di Gela

Straordinaria doppietta per la Gymnastics Club con Puccio e Caci al Campionato Regionale Individuale LC3

La competizione ha visto le due atlete salire sul primo e secondo gradino del podio in una delle categorie più competitive del settore Silver.

A cura di Maria Chiara Sciascia Maria Chiara Sciascia
20 aprile 2026 09:48
Straordinaria doppietta per la Gymnastics Club con Puccio e Caci al Campionato Regionale Individuale LC3 -
Sport
Condividi

Gela. Grande risultato per la Gymnastics Club, che si conferma protagonista nel panorama della ginnastica regionale grazie alla straordinaria doppietta firmata da Gaia Puccio e Martina Caci al Campionato Regionale Individuale LC3. La competizione, disputata domenica 19 aprile a Rosolini, ha visto le due atlete salire sul primo e secondo gradino del podio in una delle categorie più competitive del settore Silver.

A dominare la gara è stata Gaia Puccio, autrice di un’esecuzione precisa e senza sbavature, capace di distinguersi per eleganza e continuità in tutti gli esercizi. Una prestazione che le ha permesso di conquistare meritatamente il gradino più alto del podio, confermando il suo valore e la crescita tecnica maturata negli ultimi anni.

Alle sue spalle, con una prova solida e convincente, si è classificata Martina Caci. L’atleta ha dimostrato grande sicurezza e padronanza, riuscendo a mantenere alti standard esecutivi per tutta la gara e assicurandosi così un prestigioso secondo posto.

Le due ginnaste, tra le più esperte del gruppo, si allenano a Gela presso la palestra della scuola Quasimodo, sotto la guida degli allenatori Ester Greco, Giuseppe Infurna e Luigi Di Tavi, coordinati dal professor Valter Miccichè. Un lavoro di squadra che continua a dare risultati concreti, frutto di impegno, disciplina e programmazione tecnica.

La doppietta di Rosolini rappresenta un segnale forte per la Gymnastics Club, che prosegue il suo percorso di crescita e si conferma una delle realtà più competitive a livello regionale. Un successo che premia non solo le atlete, ma anche l’intero staff, sempre più punto di riferimento per la ginnastica sul territorio.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela