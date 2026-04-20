Straordinaria doppietta per la Gymnastics Club con Puccio e Caci al Campionato Regionale Individuale LC3

La competizione ha visto le due atlete salire sul primo e secondo gradino del podio in una delle categorie più competitive del settore Silver.

Gela. Grande risultato per la Gymnastics Club, che si conferma protagonista nel panorama della ginnastica regionale grazie alla straordinaria doppietta firmata da Gaia Puccio e Martina Caci al Campionato Regionale Individuale LC3. La competizione, disputata domenica 19 aprile a Rosolini, ha visto le due atlete salire sul primo e secondo gradino del podio in una delle categorie più competitive del settore Silver.

A dominare la gara è stata Gaia Puccio, autrice di un’esecuzione precisa e senza sbavature, capace di distinguersi per eleganza e continuità in tutti gli esercizi. Una prestazione che le ha permesso di conquistare meritatamente il gradino più alto del podio, confermando il suo valore e la crescita tecnica maturata negli ultimi anni.

Alle sue spalle, con una prova solida e convincente, si è classificata Martina Caci. L’atleta ha dimostrato grande sicurezza e padronanza, riuscendo a mantenere alti standard esecutivi per tutta la gara e assicurandosi così un prestigioso secondo posto.

Le due ginnaste, tra le più esperte del gruppo, si allenano a Gela presso la palestra della scuola Quasimodo, sotto la guida degli allenatori Ester Greco, Giuseppe Infurna e Luigi Di Tavi, coordinati dal professor Valter Miccichè. Un lavoro di squadra che continua a dare risultati concreti, frutto di impegno, disciplina e programmazione tecnica.

La doppietta di Rosolini rappresenta un segnale forte per la Gymnastics Club, che prosegue il suo percorso di crescita e si conferma una delle realtà più competitive a livello regionale. Un successo che premia non solo le atlete, ma anche l’intero staff, sempre più punto di riferimento per la ginnastica sul territorio.