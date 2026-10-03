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Stragi del ’92, il gip di Caltanissetta archivia il filone di indagine su mafia e appalti

PALERMO (ITALPRESS) – Il gip di Caltanissetta ha archiviato il filone d’indagine, a carico d’ignoti, su mafia e appalti nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi di Capaci e via D’Amelio. Al centro dell’indagine c’era la cosiddetta pista mafia e appalti, un

A cura di Redazione Redazione
03 ottobre 2026 20:30
Stragi del ’92, il gip di Caltanissetta archivia il filone di indagine su mafia e appalti -
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PALERMO (ITALPRESS) – Il gip di Caltanissetta ha archiviato il filone d’indagine, a carico d’ignoti, su mafia e appalti nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi di Capaci e via D’Amelio. Al centro dell’indagine c’era la cosiddetta pista mafia e appalti, una delle ipotesi investigative sul possibile movente delle stragi del ’92, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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Verificato il: 03 ottobre 2026

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