Strage braccianti, Cgil ad Amendolara: Giudice, "lottare contro mafia e caporalato"

Il sindacalista gelese, nella segreteria regionale Cgil, ha preso parte alla manifestazione nazionale

Gela. Una delegazione della Cgil Sicilia, della Flai e delle Camere del lavoro siciliane ha partecipato oggi, insieme a migliaia di persone da tutta l’Italia, alla manifestazione della Cgil ad Amendolara, piccolo comune calabrese dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi dalla mafia pakistana per avere rivendicato i loro diiritti. ”Siamo qui - ha detto il segretario confederale della Cgil Sicilia Ignazio Giudice - non solo per esprimere cordoglio e sgomento, ma anche per rivendicare l'applicazione integrale della legge contro il caporalato, chiedere l'aumento degli ispettori e un nuovo coordinamento del nucleo interforze. La mafia si può sconfiggere e lo Stato deve impegnarsi per farlo a protezione della vita dei lavoratori, dell'economia sana e di una filiera di produzione libera dalla concorrenza sleale”.