Strade interne di competenza provinciale, manutenzioni in vista: Cuvato, "da anni chieste dagli operatori agricoli"

L'attesa, a questo punto, è per l'avvio delle manutenzioni straordinarie che spettano al Libero Consorzio, ricadendo in arterie di competenza provinciale

Gela. Nate come strade interne per uso quasi esclusivamente da parte di operatori agricoli, nel tempo si sono trasformate in arterie percorse da mezzi pesanti, che di fatto le saturano, rendendole anche pericolose. Nelle prossime settimane sono previsti interventi di manutenzione lungo le strade interne di Rinazzi, Comunelli-Butera e Mignechi. La competenza è del Libero Consorzio di Caltanissetta e da tempo sul tema lavora il consigliere provinciale e comunale Antonio Cuvato. "I fondi per gli interventi ci sono - dice - ho avuto modo di valutare una serie di richieste e raccolte di firme, nel tempo portate avanti dagli operatori agricoli. Non si interviene da anni e i lavori imminenti saranno una prima risposta". Cuvato ha scritto sia al Libero Consorzio (al presidente Tesauro e al consigliere delegato Micciche') sia al Comune di Gela. All'amministrazione Di Stefano indica l'esigenza di un controllo sugli accessi alle strade interne, con limitazioni sulla base della portata dei mezzi pesanti, così da limitare l'afflusso. L'attesa, a questo punto, è per l'avvio delle manutenzioni straordinarie che spettano al Libero Consorzio, ricadendo in arterie di competenza provinciale.