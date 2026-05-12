Strade cittadine e rurali, iniziati i lavori di ripristino

Interventi in corso in diverse zone della città

Gela. Sono stati avviati e in parte già completati i lavori di asfaltatura di alcune strade rurali in contrada Spinasanta e di diversi tratti viari in città, tra cui via Pio X a Caposoprano e le strade adiacenti alla scuola Romagnoli. Si tratta dei primi interventi di un più ampio programma di manutenzione e riqualificazione della rete stradale, con particolare attenzione alle aree rurali, da tempo interessate da criticità che hanno reso difficoltosa la viabilità per residenti e operatori agricoli. Il sindaco, Terenziano Di Stefano, ha sottolineato il valore simbolico e concreto dell’intervento. “Questo è uno dei primi segnali che l’amministrazione sta dando alle aree rurali. È una risposta agli agricoltori e a quanti vivono in queste zone. Ci vuole tempo, pazienza e tanto impegno, ed è esattamente quello che stiamo facendo. Il nostro obiettivo è riportare Gela alla normalità”, ha detto. L’assessore ai lavori pubblici, Luigi Di Dio, ha evidenziato la portata dell’intervento e le risorse utilizzate. “Partiamo da questo cantiere, dove i lavori sono stati eseguiti e completati. Questa strada era praticamente impraticabile, anche con i Suv. Stiamo recuperando circa due chilometri di viabilità attraverso interventi di asfaltatura e misto cementato. Abbiamo utilizzato un finanziamento regionale recuperato grazie a un emendamento. Naturalmente, questo è soltanto l’inizio di una serie di interventi già programmati”, ha sottolineato. L’amministrazione comunale conferma così l’impegno a migliorare le condizioni della viabilità urbana e rurale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliori collegamenti per cittadini e imprese agricole.