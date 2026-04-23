Strada Due Castelli e ponte Milena: "Proficuo incontro con Anas, lavori attivi"

Più opere viarie al centro dell'attenzione

Gela. Una delegazione di "PeR" e "Controcorrente", guidata dal riferimento territoriale e regionale Miguel Donegani, oggi è stata a confronto con i dirigenti di Anas. "L'incontro ha dato esito favorevole - dice Donegani - per la strada dei Due Castelli i lavori erano fermi, ma dopo le nostre segnalazioni è stato definito il progetto esecutivo e sottoscritto il protocollo di legalità. Avvio imminente e conclusione entro il 2026". Il confronto ha riguardato altri nodi viari del territorio provinciale. "Per il ponte Milena, sul tratto di Mussomeli verso la Agrigento-Palermo - aggiunge Donegani - la consegna lavori è stata effettuata e la conclusione è prevista entro febbraio 2027". Al termine del vertice, proprio Donegani ha riferito che "bisogna ringraziare il direttore Montesano per il lavoro fatto, la disponibilità e la tempestività nel rispondere alle mie sollecitazioni. Continueremo a monitorare passo dopo passo". Nella delegazione anche il consigliere di Mussomeli Enzo Muni'.