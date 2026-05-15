Storia e modernità, presentato il nuovo stemma istituzionale del Comune

Come spiegato dallo stesso autore, visibilmente emozionato, il progetto nasce dall’esperienza di ricondurre un simbolo esistente a un sistema di identità visiva coerente, normato e applicabile nei diversi contesti d’uso

Gela. Non un semplice progetto grafico ma il nuovo emblema del Comune di Gela, un progetto di identità visiva che ha un valore inestimabile, sintesi tra identità storica, visione istituzionale e contemporaneità, con uno sguardo sul futuro. Tutto questo nel nuovo stemma del Comune, presentato questa mattina al Museo dei Relitti Greci. C’erano Andrea Tandurella, graphic designer autore del progetto, il sindaco Terenziano Di Stefano, Maria Elena Oddo, Presidente della Federazione dei Gruppi Giovani Imprenditori di Sicindustria, che ha finanziato il nuovo brand, il direttore del Parco Archeologico Ennio Turco e il professore Paolo Giansiracusa, storico dell’arte e numerose autorità politiche e istituzionali. Come spiegato dallo stesso autore, visibilmente emozionato, il progetto nasce dall’esperienza di ricondurre un simbolo esistente a un sistema di identità visiva coerente, normato e applicabile nei diversi contesti d’uso (dal gonfalone del Comune alla semplice lettera istituzionale). “Da quando mi sono insediato – ha detto il sindaco - ci siamo chiesti quale stemma usare. Ogni settore ne usava uno diverso. Andava fatta chiarezza. Con una visione futuristica. A volte il cambiamento nella nostra città non viene visto bene ma da oggi la città ha una propria identità che sarà riconosciuta e riconoscibile da tutti”. Il professore Giansiracusa ha sottolineato come venga consegnato alla città un archetipo che racconta la storia, il suo valore e l'emblema. “Non è un orpello ornamentale, né un decoro con cui fregiare carta intestata o targhe civiche. L’aquila, la corona, le colonne, sono simboli che rappresentano le stagioni storiche più illustri vissute da Gela: il momento classico, quello federiciano, la creazione del Ducato.