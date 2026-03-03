“Stelle e Spicchi”: quando la pizza incontra la stella Michelin

Buona la prima per il pizzaiolo Daniele Cacciuolo e lo chef stellato PierLuigi Gallo che hanno organizzato una cena a quattro mani, una serata speciale tra pizza gourmet, tradizione romana e siciliana e vini pregiati

Gela. Una serata speciale, nata dall’amicizia prima ancora che dalla cucina. “Stelle e Spicchi” è stato molto più di un evento gastronomico: è stato l’incontro a quattro mani tra Daniele Cacciuolo e lo chef PierLuigi Gallo,una stella Michelin. Due giovani talenti accomunati dalla stessa visione di ristorazione contemporanea.

L’idea prende forma da un legame profondo, fatto di stima reciproca, confronto continuo e voglia di crescere insieme. Una complicità che si è trasformata in un percorso gastronomico capace di unire tradizione e innovazione, semplicità e alta cucina.

“Volevamo fare divertire e divertirci” – questo lo spirito che ha guidato i due protagonisti. Non solo tecnica e ricerca, ma anche entusiasmo, condivisione e desiderio di trasmettere tutto ciò che hanno imparato nel loro percorso professionale.

Protagonista assoluta della serata è stata la pizza, piatto povero per eccellenza, che per una notte è salita simbolicamente fino alle stelle Michelin. Un connubio di gusti e sapori studiato nei minimi dettagli, esaltato da abbinamenti con vini pregiati che hanno accompagnato ogni portata in un equilibrio raffinato.

L’apertura del percorso ha celebrato l’incontro tra tradizione romana e siciliana, con richiami identitari forti come l’arancino e il pecorino romano: due simboli di territori diversi ma uniti dalla stessa cultura del gusto.Determinante il sostegno della famiglia di Daniele, che ha curato l’organizzazione dell’iniziativa in ogni dettaglio, contribuendo a rendere l’atmosfera accogliente e impeccabile.

Presente anche Confcommercio Caltanissetta-Enna, a testimonianza dell’attenzione del mondo imprenditoriale verso iniziative che valorizzano il territorio attraverso l’eccellenza gastronomica.

Ospite e osservatore d’onore della serata anche un critico del Gambero Rosso , presenza che ha ulteriormente impreziosito l’evento confermandone il rilievo nel panorama culinario.

“Stelle e Spicchi” si è così trasformata in una celebrazione del talento giovane, della contaminazione tra mondi gastronomici e della capacità di trasformare un piatto semplice in un’esperienza stellata.