Stazionarie condizioni di Gallo, altri accertamenti: per ora rimarrà in coma farmacologico

È stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico e a un successivo esame tac

Gela. Rimangono stazionarie le condizioni di Franco Gallo, giornalista e noto conduttore dell'approfondimento politico "Agorà". È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, per un'emorragia cerebrale, dall'equipe medica di neurologia dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, dove è stato trasferito d'urgenza dopo il malore che lo ha colpito ieri sera. È stato effettuato un successivo accertamento tac, in serata, che non ha dato segnali di ulteriori perdite da emorragia. I medici nisseni rimangono assai cauti. Il quadro clinico è piuttosto complesso. Gallo rimarrà ancora in coma farmacologico.