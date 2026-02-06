"Stati generali dell'ambiente in Sicilia", Caiola: "Gela diventi sede di un'iniziativa analoga"

L'iniziativa, tenutasi a Messina, è servita a un confronto pubblico sulle politiche ambientali, sulla gestione dei rifiuti e sull’economia circolare

Gela. Il pieno sostegno a un sistema sempre più efficiente di raccolta differenziata, che vada a osservare soglie e percentuali previste, anche a livello europeo. Agli “Stati generali dell'ambiente in Sicilia”, ieri, ha preso parte il segretario Orsa igiene ambientale nazionale, Orazio Caiola. L'iniziativa, tenutasi a Messina, è servita a un confronto pubblico sulle politiche ambientali, sulla gestione dei rifiuti e sull’economia circolare. Sono stati analizzati temi legati al quadro regionale e nazionale, al ruolo delle filiere e al caso Messina, oggi riferimento tra le Città Metropolitane siciliane per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata. C'erano rappresentanti di istituzioni, consorzi di filiera, rappresentanze territoriali e operatori del settore. “Come segreteria nazionale Orsa igiene ambientale – dice Caiola – non possiamo che sostenere iniziative come questa. Credo che Gela, nell'area sud siciliana, debba candidarsi a diventare sede di una manifestazione analoga, visto che l'amministrazione comunale è impegnata nel migliorare le percentuali di raccolta differenziata e il sistema generale del servizio rifiuti, con tutta la filiera impiantistica presente sul proprio territorio".