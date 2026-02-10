Statale Catania-Gela, interrogazione al governo regionale: "Anas chiarisca su doppia corsia"

Presentata l'interrogazione anche sui fondi previsti

Gela. Chiarimenti richiesti al governo regionale sul futuro dei progetti per l'adeguamento della strada statale Catania-Gela. Il gruppo parlamentare all'Ars del Pd ha avanzato una propria interrogazione. Al governo Schifani si chiede anzitutto di avere riscontri precisi sui finanziamenti di un primo progetto di adeguamento fino allo svincolo di Ramacca e poi sui due successivi che dovrebbero riguardare l'area fino a Caltagirone e poi quella di Gela. Allo stesso modo, i dem vogliono capire perché Anas abbia deciso di mantenere l'attuale conformazione senza optare invece per la doppia corsia. I dem ritengono "opportuno e urgente convocare un tavolo tecnico con Anas, i Comuni del comprensorio catanese e gelese, la Città Metropolitana di Catania e le rappresentanze sociali e amministrative, al fine di chiarire la posizione di Anas e definire un percorso condiviso sull’adeguamento della ss 417". Lo scorso anno si tenne un primo confronto tra amministratori delle aree territoriali direttamente toccate dalle esigenze di un adeguamento profondo della Catania-Gela, ormai da tempo non più adatta alla mole di traffico giornaliero e alla piena fruibilità di collegamento, anche per ragioni di sicurezza.