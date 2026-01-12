Stadio "Presti", via al cantiere per l'ammodernamento: firmato il contratto

Gli interventi di cantiere dovrebbero iniziare a fine gennaio. Fino a quando sarà possibile, l'impianto non sarà precluso alle esigenze soprattutto del Gela calcio e ai match interni

Gela. Nelle prossime settimane, inizieranno i lavori per la riqualificazione dello stadio "Presti", soprattutto per la collocazione della tettoia a copertura della tribuna principale. Questa mattina, è stato sottoscritto il contratto con l'azienda aggiudicataria dell'appalto. I fondi, per oltre un milione di euro, arrivano in larga parte dagli stanziamenti Pnrr e ancora dalle royalties, per quanto concerne la compartecipazione comunale. Così come nel caso della struttura polivalente di Macchitella (altro progetto Pnrr affidato), c'era stato il rischio concreto di perdere il treno delle somme da destinare al "Presti". Il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori Peppe Di Cristina e Luigi Di Dio hanno invece scongiurato il taglio definitivo, insieme agli uffici comunali. "Un’opera fortemente voluta da questa amministrazione, seguita con impegno dall’assessore allo sport Peppe Di Cristina e dall’assessore ai lavori oubblici Luigi Di Dio, grazie anche a un’interlocuzione diretta con il ministro dello sport, che ringraziamo per l’attenzione riservata alla nostra città. Un grazie sentito va all’intero consiglio comunale, che con responsabilità ha approvato una variazione di bilancio di 500 mila euro, rendendo possibile la compartecipazione del Comune a questo progetto fondamentale. Un ringraziamento anche al dirigente dei lavori pubblici, al rup, al segretario generale e al suo staff, che hanno seguito con competenza tutte le fasi propedeutiche alla firma del contratto. Continua, con i fatti, la sensibilità di questa amministrazione verso lo sport, i giovani e la crescita della città", ha detto il sindaco. Gli interventi di cantiere dovrebbero iniziare a fine gennaio. Fino a quando sarà possibile, l'impianto non sarà precluso alle esigenze soprattutto del Gela e ai match interni.