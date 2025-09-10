Stadio "Presti", interventi di manutenzione straordinaria affidati a Ghelas

Sono ritenuti urgenti

Gela. In attesa dell'avvio dei cantieri per la riqualificazione, con la gara d'appalto che si avvia ad essere assegnata, gli uffici del settore lavori pubblici, per dare seguito alle richieste che giungono sia dalla questura di Caltanissetta sia dalla Lega nazionale dilettanti, hanno autorizzato interventi di manutenzione straordinaria all'interno dello stadio “Presti”. Sono ritenuti urgenti a tutela “dell'incolumità di atleti e spettatori” e per “garantire il regolare svolgimento delle attività sportive”. Con un provvedimento a firma del dirigente del settore, Antonino Collura, le attività di manutenzione straordinaria sono state affidate a Ghelas, per un importo che non supera i ventiseimila euro. Ancora una vola, come sta accadendo sempre più spesso in questi mesi, alla luce soprattutto del nuovo contratto, l'ente comunale si affida alla municipalizzata.