Stadio "Presti", consegnati lavori e via al cantiere: dem, "grande soddisfazione per quanto fatto"

Gela. Sono stati consegnati ufficialmente questa mattina i lavori per la copertura della tribuna coperta dello stadio Presti. Un passaggio formale che segna l’avvio immediato del cantiere: i lavori inizieranno già da domani e dovranno essere completati entro un massimo di sei mesi. Alla consegna erano presenti gli assessori allo sport Peppe Di Cristina e ai lavori pubblici Luigi Di Dio, funzionari della polizia di Stato, i tecnici del settore lavori pubblici del Comune e i rappresentanti del consorzio che si è aggiudicato l’appalto. L’intervento prevede un restyling profondo dell’impianto sportivo: oltre alla tribuna coperta, saranno riqualificati gli spogliatoi, il perimetro esterno dello stadio e la tribuna stampa. La copertura sarà dotata di un tetto con pannelli fotovoltaici, in un’ottica di sostenibilità ambientale. Grande la soddisfazione espressa dagli assessori Di Cristina e Di Dio e dal sindaco Di Stefano, che hanno sottolineato il lavoro portato avanti senza sosta per evitare la perdita di un finanziamento Pnrr di circa un milione di euro. Un risultato che consentirà di consegnare alla città uno stadio rinnovato, moderno ed ecosostenibile, all’altezza delle esigenze sportive e della comunità. "Dopo anni, i lavori si faranno e grande merito va all'assessore Di Cristina e all'amministrazione comunale - dice il capogruppo consiliare dem Gaetano Orlando - diamo risultati concreti, soprattutto per gli impianti sportivi e per lo stadio Presti, necessario al Gela calcio che continua a onorare la città con le prestazioni in campo". I lavori partiranno dai prossimi giorni.