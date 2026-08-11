Stadio "Presti", cantiere in corso e altra verifica tecnica: ci sarà nuovo direttore lavori

I lavori vanno avanti, nonostante i tanti ostacoli tecnici e burocratici che si sono frapposti

Gela. Come per gli altri cantieri finanziati con fondi Pnrr, anche per quello in corso nello stadio "Vincenzo Presti" sono giorni quasi decisivi, nel tentativo di completare un'opera di riqualificazione che fu recuperata solo in extremis dall'amministrazione comunale, dato che sembrava ormai archiviata nella categoria definanziamenti. I lavori vanno avanti, nonostante i tanti ostacoli tecnici e burocratici che si sono frapposti. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Peppe Di Cristina stanno cercando di stringere al massimo i tempi: sulla carta la scadenza ultima è fissata a fine agosto, peraltro nell'imminenza dell'avvio della stagione del Gela calcio. Domani, nell'impianto sportivo, si terrà un'ulteriore verifica tecnica, in attesa della posa della copertura della tribuna centrale. Nessuno ha intenzione di trovarsi davanti a uno stop definitivo ne' di perdere i fondi, essenziali per riqualificare la struttura. Gli uffici del settore governance Pnrr, intanto, hanno dato mandato al settore tecnico di procedere con l'iter per l'individuazione di un nuovo direttore dei lavori, dato che il professionista esterno inizialmente nominato ha deciso di lasciare. A fine mese, sono in programma altri incontri ministeriali e ci sono contatti ulteriori con il Coni.