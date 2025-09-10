Stadio e struttura sportiva a Macchitella, partite le fasi di gara per aggiudicare i lavori

L'aggiudicazione delle gare aprirà la fase di avvio dei lavori

Gela. Sono iniziate ieri le procedure di gara per l'affidamento dei lavori dei due progetti coperti con fondi Pnrr. I funzionari dell'Urega provinciale, infatti, hanno avviato l'apertura delle buste, con le offerte, per l'appalto finalizzato alla riqualificazione dello stadio "Presti". I lavori sono garantiti con stanziamenti Pnrr e con un fondo di compartecipazione comunale, derivante dalle royalties estrattive. In settimana, è prevista l'apertura delle buste anche per l'aggiudicazione dei lavori destinati alla struttura sportiva polivalente che sorgerà a Macchitella. Sono iter che l'amministrazione comunale ha recuperato quando sembravano ormai compromessi. Gli uffici tecnici degli assessorati competenti, retti dagli assessori Peppe Di Cristina e Luigi Di Dio, hanno seguito tutti i passaggi necessari, in coordinamento con il sindaco Di Stefano. L'aggiudicazione delle gare aprirà la fase di avvio dei lavori.