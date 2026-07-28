Quotidiano di Gela

Stadio Barbera, il Palermo F.C. si ritira dal progetto di riqualificazione

Stop improvviso al progetto di riqualificazione dello stadio "Renzo Barbera" in vista della possibile candidatura di Palermo a ospitare le gare di Euro 2032.

A cura di Redazione Redazione
28 luglio 2026 19:23
Stadio Barbera, il Palermo F.C. si ritira dal progetto di riqualificazione -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Stop improvviso al progetto di riqualificazione dello stadio “Renzo Barbera” in vista della possibile candidatura di Palermo a ospitare le gare di Euro 2032. Il Palermo F.C., tramite una lettera firmata dall’amministratore delegato Giovanni Gardini e indirizzata al Consiglio Comunale e al Sindaco, ha annunciato l’interruzione dell’iniziativa a causa delle modifiche apportate dagli uffici comunali al testo originario.

“Quanto sottoposto all’esame del Consiglio comunale – si legge nella nota del club rosanero – stravolge radicalmente la proposta fatta dalla Società (all’esito di lunghe, talvolta dure e serrate, ma sempre leali interlocuzioni con gli Uffici) che, pertanto, non è in condizioni di procedere oltre nella prosecuzione dell’iniziativa”. Un impatto, sottolinea il club, che pesa sul Piano Economico-Finanziario (PEF), specialmente dopo che la società si era già detta disponibile a coprire ulteriori 30 milioni di euro mancanti dall’apporto pubblico”.

Il Palermo chiarisce che, a meno di un ritorno al testo condiviso in precedenza, le attività sul progetto si fermeranno e il rapporto con il Comune proseguirà unicamente sulla base della Concessione attualmente in vigore con scadenza a dicembre 2032.

“Resta l’orgoglio – conclude la lettera – di aver proposto qualcosa di veramente straordinario, di aver messo sul tavolo investimenti privati per oltre 250 milioni di euro e di essere stati in grado di offrire alla Città e ai tifosi uno Stadio degno delle loro giuste aspettative, assicurando la possibilità di candidarsi ad ospitare le manifestazioni di Euro 2032”.

– Foto ufficio stampa Palermo F.C.-
(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 28 luglio 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela