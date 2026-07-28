Stadio Barbera, il Palermo F.C. si ritira dal progetto di riqualificazione

Stop improvviso al progetto di riqualificazione dello stadio "Renzo Barbera" in vista della possibile candidatura di Palermo a ospitare le gare di Euro 2032.

PALERMO (ITALPRESS) – Stop improvviso al progetto di riqualificazione dello stadio “Renzo Barbera” in vista della possibile candidatura di Palermo a ospitare le gare di Euro 2032. Il Palermo F.C., tramite una lettera firmata dall’amministratore delegato Giovanni Gardini e indirizzata al Consiglio Comunale e al Sindaco, ha annunciato l’interruzione dell’iniziativa a causa delle modifiche apportate dagli uffici comunali al testo originario.

“Quanto sottoposto all’esame del Consiglio comunale – si legge nella nota del club rosanero – stravolge radicalmente la proposta fatta dalla Società (all’esito di lunghe, talvolta dure e serrate, ma sempre leali interlocuzioni con gli Uffici) che, pertanto, non è in condizioni di procedere oltre nella prosecuzione dell’iniziativa”. Un impatto, sottolinea il club, che pesa sul Piano Economico-Finanziario (PEF), specialmente dopo che la società si era già detta disponibile a coprire ulteriori 30 milioni di euro mancanti dall’apporto pubblico”.

Il Palermo chiarisce che, a meno di un ritorno al testo condiviso in precedenza, le attività sul progetto si fermeranno e il rapporto con il Comune proseguirà unicamente sulla base della Concessione attualmente in vigore con scadenza a dicembre 2032.

“Resta l’orgoglio – conclude la lettera – di aver proposto qualcosa di veramente straordinario, di aver messo sul tavolo investimenti privati per oltre 250 milioni di euro e di essere stati in grado di offrire alla Città e ai tifosi uno Stadio degno delle loro giuste aspettative, assicurando la possibilità di candidarsi ad ospitare le manifestazioni di Euro 2032”.

– Foto ufficio stampa Palermo F.C.-

(ITALPRESS).