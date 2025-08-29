Sport, folklore, artigianato e musica: iniziano i festeggiamenti per la patrona

Gela si prepara a celebrare la patrona Maria SS. d’Alemanna con un weekend ricco di eventi

Gela. Un weekend all’insegna della tradizione, dello spettacolo e della condivisione. Sono questi gli ingredienti scelti dall’amministrazione comunale per dare il via ai festeggiamenti in onore della patrona Maria SS. d’Alemanna, che come ogni anno animeranno gli ultimi giorni di agosto con un ricco calendario di appuntamenti. L’amministrazione comunale ha puntato su un programma variegato che abbraccia sport, folklore, artigianato e tanta musica live, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la cittadinanza e valorizzare le associazioni locali.

"Si partirà domani mattina in piazza Umberto con dei tornei organizzati dal Gela Basket- dichiara l'assessore agli eventi- nel pomeriggio, intorno alle 19, inizierà il tradizionale palio dell'Alemanna e a seguire l'evento "Gela in centro" animeranno il centro storico. Domenica ci spsteremo presso la rotonda Est di Macchitella per l'attesissimo concerto dei The Kolors."

In contemporanea agli eventi in programma, a partire dalle 18 di domani pomeriggio in viale Mediterraneo prenderà il via anche la fiera dell’artigianato, che offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare prodotti tipici e creazioni locali.

La conferenza stampa di questa mattina, convocata dal sindaco Terenziano Di Stefano, è servita a definire gli ultimi dettagli in vista del Nono Palio dell’Alemanna, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni protagoniste dell’evento, che hanno ribadito l’importanza di mantenere viva una tradizione ormai consolidata.

Dalle prime ore della mattina gli operai Ghelas, come concordato precedentemetne con l’amministratore Siragusa, e in sinergia con il presidente del gruppo archeologico Geloi Franco Gurzeni, hanno avviato gli allestimenti per tutto il centro storico con luminarie e vessilli che accompagneranno le giornate di festa, donando alla città un’atmosfera suggestiva e accogliente

Il Palio, insieme alle altre manifestazioni , non rappresenta solo un momento di divertimento, ma anche un’occasione di aggregazione e di valorizzazione del patrimonio culturale della città. Sport, tradizioni popolari e musica si fonderanno per dare vita a un weekend che si preannuncia indimenticabile.