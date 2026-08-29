Spinasanta, residenti: "Strade precarie, mancano anche illuminazione e numeri civici"

Capita che anche i soccorsi con ambulanze non riescano subito a raggiungere le abitazioni, data appunto l'assenza di una precisa toponomastica e di numeri civici

Gela. Una delle aree rurali più estese del territorio locale continua a presentare difficoltà, non solo logistiche ma anche legate alle manutenzioni. Così, da contrada Spinasanta i residenti avanzano una serie di urgenze. Dalla viabilità, con le strade troppo spesso impraticabili per via di buche e deformazioni del manto, alla toponomastica e all'illuminazione pubblica. Richieste a Palazzo di Città ne hanno inoltrate diverse ma a oggi la situazione complessiva rimane difficile. Capita, infatti, che anche i soccorsi con ambulanze non riescano subito a raggiungere le abitazioni, data appunto l'assenza di una precisa toponomastica e di numeri civici, come fa sapere uno dei residenti, Francesco Sarchiello.