Spari e un giovane ferito, indagini proseguono serrate: ci sarebbe almeno un indagato

Gela. Le indagini sono state da subito serrate, già da quando un ventiduenne, Antonino Raniolo, negli scorsi giorni si è presentato in ospedale con una ferita da arma da fuoco al piede (come abbiamo riferito). I carabinieri, coordinati dai pm della procura, vanno avanti nell'inchiesta. Sono stati condotti accertamenti tecnici e ci sarebbe un video al vaglio degli investigatori, attraverso il quale pare si possa ricostruire meglio la dinamica di quanto accaduto. Gli inquirenti sembrano concentrati su una cerchia piuttosto ristretta, tra le conoscenze del ventiduenne. Sono stati sentiti alcuni giovani e condotte perquisizioni, con sequestri. Ci sarebbe almeno un indagato, con l'accusa di tentato omicidio, proprio per aver fatto fuoco, ferendo il ventiduenne. L'attività è in corso: i militari dell'arma e i pm della procura pongono la massima attenzione, così come accaduto in altri casi nei quali c'è stato l'uso di armi. Sembra che le verifiche si estendano pure a quanto dichiarato dal ferito, non appena arrivato all'ospedale “Vittorio Emanuele”. La sua versione sembra non abbia per nulla convinto.