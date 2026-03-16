Spari e tentato omicidio, Scuvera: "C'è massimo impegno per ripristinare la legalità"

La posizione espressa dal parlamentare regionale

Gela. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera, neo componente della commissione regionale antimafia, ha voluto esprimere le sue valutazioni sull'inchiesta che ha condotto a un arresto per tentato omicidio. “Esprimo il mio ringraziamento al Procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella, per il coordinamento dell’attività investigativa che ha portato a un importante risultato nel contrasto alla criminalità sul territorio. Ringrazio inoltre il Tenente Colonnello Marco Montemagno e tutti i militari dell’Arma dei Carabinieri per l’operazione che ha portato all’arresto di un giovane accusato di tentato omicidio. Un’indagine avviata dopo un episodio avvenuto nei mesi scorsi, quando un ragazzo si era presentato al pronto soccorso con una ferita da arma da fuoco inizialmente attribuita a una caduta. Il lavoro investigativo dei carabinieri ha permesso di ricostruire con precisione i fatti e di individuare il presunto responsabile. Desidero rivolgere un ringraziamento anche al dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, il Dirigente Emanuele Giunta, e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato per l’intervento che ha consentito di sventare un furto ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino e di arrestare il responsabile in flagranza di reato. Operazioni come queste dimostrano quanto sia fondamentale la presenza costante dello Stato sul territorio. Carabinieri e Polizia svolgono ogni giorno un lavoro prezioso di prevenzione, controllo e contrasto alla criminalità. Da deputato regionale e componente della Commissione Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana continuerò a sostenere con convinzione tutte le iniziative utili a rafforzare la sicurezza e la legalità. La difesa del territorio passa dal lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e dal sostegno concreto delle istituzioni".