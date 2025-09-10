Spari contro una giovane, partite indagini: quattro anni fa ferita da colpi di arma da fuoco

Esattamente quattro anni fa, nel settembre 2021, sempre la giovane giunse in ospedale con una ferita al braccio, dopo che vennero esplosi diversi colpi di arma da fuoco nei pressi della stazione ferroviaria

Gela. Sono partite le indagini dei carabinieri che si stanno occupando del ferimento della ventottenne Simona Maganuco. La giovane, alcune ore fa, si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele" con una ferita alla spalla, causata da un colpo di arma da fuoco. I militari cercheranno di ricostruire l'intera dinamica dei fatti. Pare che la giovane sia stata ferita, in un'area nei pressi di Montelungo. Al suo arrivo in ospedale, però, non avrebbe fornito elementi particolari. Esattamente quattro anni fa, nel settembre 2021, sempre la giovane giunse in ospedale con una ferita al braccio, dopo che vennero esplosi diversi colpi di arma da fuoco nei pressi della stazione ferroviaria. In quel caso sparò un sessantasettenne, Giuseppe Nocera, successivamente deceduto prima di affrontare il giudizio a suo carico. In quella vicenda, i colpi furono conseguenza di un pesante diverbio che aveva coinvolto il figlio del sessantasettenne, la stessa Maganuco e un'altra giovane che si trovava insieme a lei. Pure in quell'occasione, la ragazza si recò in ospedale e nel tragitto la sua vettura impattò con un altro veicolo, proprio a causa della concitazione di quei momenti.