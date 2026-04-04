Spalletti “Dispiace per l’Italia. Il mio rinnovo? La priorità è il Genoa”

TORINO (ITALPRESS) - Tanti i titoli al termine della conferenza stampa del tecnico della Juventus ed ex ct azzurro Luciano Spalletti, a circa 48 ore dalla sfida di campionato, in casa, contro il Genoa...

TORINO (ITALPRESS) - Tanti i titoli al termine della conferenza stampa del tecnico della Juventus ed ex ct azzurro Luciano Spalletti, a circa 48 ore dalla sfida di campionato, in casa, contro il Genoa. In primis il "grande dispiacere per l'Italia; ora lavorare tutti insieme". Poi il suo rinnovo, che non è "una priorità, in vista della gara col Genoa di De Rossi, uno dei "suoi figli nel calcio". Infine la squadra con "Vlahovic a disposizione", ma difficilmente in campo dall'inizio.

Partendo dalla Nazionale, Spalletti ha detto: "So quanto amore ci hanno messo Gravina, Buffon e Gattuso. C'è dispiacere. In un momento come questo bisogna fare delle riflessioni corrette e ragionare a mente fredda per prendere le giuste decisioni. Bisogna capire se ci interessa davvero valorizzare questi calciatori italiani. Ci sono in Italia molte proprietà straniere; ma se gli si va a chiedere di aver cura degli italiani e della Nazionale bisogna poi lavorare tutti insieme e ragionare tutti nello stesso modo. Oppure una cosa del genere ce la devono imporre le regole. Voglio pensare positivo e che ci saranno ancora mamme in grado di far nascere altri talenti e altri campioni, che poi vanno difesi nelle programmazioni. Se non viene spontanea questa difesa bisogna imporla".

A ruota il campionato: "Siamo al rush finale ma è uno standard normale per noi. Ci sono otto finali ma per noi ciò è normale e sempre lo è stato. Abbiamo pochi margini: dobbiamo vincerle quasi tutte per provare a entrare in Champions. Quelli che hanno passato i play-off per i Mondiali sono carichi; gli altri, tipo i nostri, invece, sono un pò giù. Ora però bisogna esser lucidi e concentrati per la gara contro il Genoa, che sarà difficilissima".

Quindi il suo contratto: "Ci sarà sicuramente la possibilità di discutere con calma nei prossimi giorni del mio rinnovo. E' una roba che viene naturalmente. La nostra priorità però è adesso la gara contro il Genoa. De Rossi ha vinto contro la Roma recentemente e noi con la Roma lottiamo per il quarto posto. Questa è la cosa più importante adesso, non il mio contratto".

Infine Vlahovic e le parole al miele per De Rossi. "Dusan sta bene ed è a disposizione. Cercherò da valutare bene. La vedo dura che parta dall'inizio ma confido che possa darci una mano a gara cominciata. Daniele è uno dei 'miei figlì nel calcio. Gli voglio bene, come credo che lui ne voglia a me. A volte penso di essergli stato un po' sulle scatole ma abbiamo un bel rapporto. Credo che lui sia un allenatore che caratterizza le proprie squadre, ci mette sempre qualche cosa in più. Questo è il Genoa di De Rossi, fatto a sua misura", ha concluso Spalletti.

- foto Ipa Agency -

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