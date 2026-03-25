Spaccio di hashish, cocaina e crack nel Messinese, 17 arresti

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo (Messina) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere

MILAZZO (MESSINA) (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Milazzo (Messina) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Gip del Tribunale di Messina su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 17 persone: sono ritenute responsabili, a vario titolo, di “associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti”, “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, “minaccia”, violazione delle disposizioni per il controllo delle armi, aggravati dalla partecipazione al sodalizio di più di 10 persone. L’indagine ha documentato “l’operatività di un gruppo criminale dedito al traffico di hashish, cocaina e crack”, sviluppato tra il capoluogo peloritano e la costa tirrenica, interessando l’area compresa tra i Comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Merì, Barcellona Pozzo di Gotto e l’isola di Vulcano.

– foto screenshot video Carabinieri –

(ITALPRESS).