"Spaccata" nella notte, Giudice: "Gesto inaccettabile che colpisce tutta la città"

"Ogni attività delinquenziale rappresenta un tentativo di far arretrare il diritto a restare di tanti giovani", dice il presidente

Gela. Il presidente del consiglio comunale Paola Giudice condanna quanto accaduto nella notte, con la "spaccata" a una parrucchieria. "A nome mio e del consiglio comunale che rappresento, esprimo piena solidarietà alla titolare del negozio di parrucchiera colpita dal grave episodio criminoso avvenuto nella notte. Un gesto inaccettabile che ferisce non solo un’attività commerciale, ma l’intero territorio, alimentando preoccupazione tra cittadini ed esercenti. Ribadisco fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, auspicando una rapida individuazione dei responsabili, e confermando l’impegno delle istituzioni nel sostenere la sicurezza e la tutela del tessuto economico locale. Ogni attività delinquenziale rappresenta un tentativo di far arretrare il diritto a restare di tanti giovani", dice Giudice.