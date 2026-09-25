Quotidiano di Gela

Spaccata in una gioielleria del centro storico, per due minori reato riqualificato ma pena confermata

Si diedero alla fuga subito dopo il colpo ma i sistemi di videosorveglianza della zona ripresero tutta la dinamica di quanto avvenuto

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
25 settembre 2026 19:54
Spaccata in una gioielleria del centro storico, per due minori reato riqualificato ma pena confermata -
Gela
Cronaca
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Gela. Entrarono in azione nonostante la gioielleria fosse ancora aperta, in pieno centro storico. Due minorenni distrussero le vetrine portando via monili e gioielli. La spaccata, in primo grado, portò alla condanna a quattro anni di reclusione ciascuno, con la contestazione di rapina impropria. In appello, su ricorso del difensore, l'avvocato Giuseppe Fiorenza, i giudici hanno escluso l'ipotesi di rapina, riconoscendo invece il furto aggravato. La pena per entrambi, però, è rimasta immutata, a quattro anni di reclusione. Secondo gli investigatori, non si limitarono alla spaccata ma minacciarono i titolari dell'attività. Una ricostruzione, fin dall'inizio, esclusa dal legale che li difende. I due ammisero di aver agito. Si diedero alla fuga subito dopo il colpo ma i sistemi di videosorveglianza della zona ripresero tutta la dinamica di quanto avvenuto. In appello, è venuta meno inoltre una delle aggravanti che veniva contestata.

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