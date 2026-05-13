"Spaccata" in centro storico, M5s: "Vicini agli esercenti colpiti"

La posizione del Movimento cinquestelle

Gela. L'ennesima "spaccata", messa a segno nella notte, in una tabaccheria del centro storico, fa registrare reazioni politiche. "Il M5s esprime massima solidarietà al commerciante che stanotte ha subito il nuovo atto vandalico. Come M5s siamo vicini a tutti i commercianti che al momento vivono questo periodo di paura, nonostante il visibile e instancabile impegno delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza cittadina. Come M5s, appoggeremo tutte le iniziative che gli organi preposti insieme al sindaco e all’amministrazione metteranno in campo per respingere il malaffare", dice Filippo Rapicavoli, referente cittadino M5s.