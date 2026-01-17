Spaccata in centro storico, due minori presero di mira una gioielleria: chieste condanne

I minori ammisero i fatti dopo l'arresto, senza fornire dettagli sulla refurtiva

Gela. Per la procura minorile, vanno condannati a quattro anni e tre mesi, ciascuno, per la spaccata che la scorsa estate misero in atto in una gioielleria del centro storico, ancor prima dell'orario di chiusura. Le richieste del pm sono state avanzate nei confronti dei due minori che agirono, successivamente arrestati dagli agenti di polizia del commissariato. Distrussero la vetrina con un pesante martello e con bastoni, portando via quello che era in esposizione. Il valore economico fu rilevante. Secondo il pm della procura minorile di Caltanissetta, si trattò di una rapina, anche con minacce ai titolari. Il difensore degli imputati, l'avvocato Giuseppe Fiorenza, ha invece ribadito che mancherebbero gli estremi per la qualificazione dei fatti come rapina. Il legale esclude che ci furono minacce verso i titolari dell'attività. I minori ammisero i fatti dopo l'arresto, senza fornire dettagli sulla refurtiva. La dinamica dell'azione venne ricostruita attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. La decisione del giudice, in abbreviato, verrà emessa a febbraio.