"Spaccata" a danno dell'attività commerciale, da politica ancora vicinanza ai titolari

Le reazioni della politica

Gela. Continuano gli attestati di solidarietà dalla politica ai titolari dell'attività commerciale presa di mira, nella notte, dalla banda delle "spaccate". I dem spiegano che "si esprime viva solidarietà al titolare della parrucchieria per il grave atto criminoso subito, che crea forte preoccupazione in città. Nel confidare che le la magistratura e le forze dell'ordine andranno ad individuarne i responsabili, si fa appello alle stesse autorità per mettere in campo le azioni più opportune per garantire sicurezza al territorio e agli operatori di impresa. La città, le istituzioni, le forze politiche e sociali, dimostreranno unità e sinergia per respingere i tentativi tesi a minare la sicurezza". Da Forza Italia, sottolineano che "il partito esprime la più ferma e decisa condanna per il vile gesto compiuto ai danni di una parrucchiera di Gela, un atto inaccettabile che colpisce non solo un’attività commerciale, ma l’intera comunità. Si tratta di un episodio grave che merita una risposta chiara e determinata da parte di tutte le istituzioni, affinché simili atti non trovino spazio nel nostro territorio. Al titolare dell’attività va la nostra piena solidarietà e vicinanza, con l’auspicio che possa superare al più presto le conseguenze di questo gesto ignobile e tornare serenamente alla propria attività. Esprimiamo, inoltre, totale fiducia nelle forze dell’ordine, che siamo certi sapranno fare piena luce sull’accaduto, individuando i responsabili e assicurandoli alla giustizia. La comunità di Gela ha già dimostrato, nel tempo, coraggio, dignità e capacità di reagire, respingendo ogni forma di intimidazione e illegalità. Oggi più che mai è necessario restare uniti, facendo fronte comune contro chi tenta di minare la serenità dei cittadini e il tessuto economico locale. Gela non tornerà indietro: la città guarda avanti, forte della propria storia e della volontà dei suoi cittadini onesti di costruire un futuro libero da ogni forma di criminalità", fanno sapere gli azzurri. "Il gruppo di "Una Buona Idea" esprime solidarietà a tutti i commercianti che hanno subito atti vandalici e ringrazia tutte le forze dell'ordine per il lavoro che viene svolto", dicono i civici.