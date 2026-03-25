Spaccata a Caposoprano, preso di mira un panificio: ladro bloccato e arrestato

Da diverse settimane, si susseguono azioni analoghe a danno di attività commerciali

Gela. Nella notte, ancora una spaccata. Questa volta, è stato preso di mira un panificio-tavola calda, in via Palazzi, a poca distanza dall'ospedale Vittorio Emanuele. Proprio chi si trovava nel presidio ospedaliero, poco prima di mezzanotte, si è accorto di ciò che stava accadendo. La vetrina dell'esercizio commerciale è stata infranta. Il ladro, a volte coperto, stava per allontanarsi con la cassa ma è stato notato dai carabinieri intervenuti e bloccato. Sarebbe stato fermato e arrestato. Da diverse settimane, si susseguono azioni analoghe a danno di attività commerciali.