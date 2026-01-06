Sp8 Gela-Butera, Fillea: "Quando partono i lavori? Strada in condizioni pericolose"

Da anni, sia la Fillea, con il segretario Francesco Cosca, sia la Filcams-Cgil, con il segretario Nuccio Corallo, segnalano pubblicamente lo stato nel quale versa questa arteria viaria

Gela. I lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della Sp8 Gela-Butera erano stati assegnati a settembre e materialmente consegnati poche settimane dopo. A oggi, però, non si intravvedono i cantieri. “La situazione complessiva rimane molto grave – dice il segretario provinciale della Fillea-Cgil Francesco Cosca – il manto stradale è in condizioni pessime e strutturalmente ci sono evidenti pericoli per la circolazione. Auspichiamo che questi lavori non siano solo legati a meri annunci politici, perché sarebbe l'ennesima beffa per un'arteria stradale che è stata ridotta, negli anni, a una vera e propria trazzera, con il rischio concreto di isolare un'intera comunità come quella di Butera”. L'entità del finanziamento ammonta a circa due milioni di euro. Da anni, sia la Fillea sia la Filcams-Cgil, con il segretario Nuccio Corallo, segnalano pubblicamente lo stato nel quale versa questa arteria viaria.