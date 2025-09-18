Sp8 Gela-Butera, affidato l'appalto per gli interventi urgenti: Scuvera, "ridaremo una strada sicura"

Negli scorsi mesi, era stato confermato lo stanziamento da oltre due milioni di euro per un'arteria stradale che versa in condizioni critiche

Butera. Aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della Sp8 Gela-Butera. Negli scorsi mesi, era stato confermato lo stanziamento da oltre due milioni di euro per un'arteria stradale che versa in condizioni critiche. “Oggi, finalmente, con la firma del contratto abbiamo la conferma che a breve inizieranno i lavori. Ridaremo una strada sicura e fruibile alla comunità gelese e a quella buterese ma anche a tutti coloro che percorrono ogni giorno questa arteria provinciale”, dice il parlamentare Ars Salvatore Scuvera.