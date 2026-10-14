Sp192 e sp193, strade colabrodo da 15 anni

Voragini e fango rendono difficoltoso raggiungere i fondi agricoli durante le piogge. Il consigliere provinciale Cuvato: «Ci sono circa 700 mila euro, ora bisogna aprire i cantieri».

Gela. Strade provinciali dissestate da oltre quindici anni, voragini lungo la carreggiata e il rischio concreto di rimanere isolati durante le giornate di pioggia. È la situazione denunciata dagli agricoltori della zona, costretti a fare i conti con le condizioni disastrose della SP192, in contrada Rinazzi, lungo il collegamento tra Gela e Catania, e della SP193, nell’area di Mignechi-Bulala.

Due arterie fondamentali per raggiungere le aziende e i fondi agricoli, ma che da troppo tempo versano in condizioni critiche. Con le precipitazioni, il transito diventa particolarmente difficile, se non impossibile, mettendo a rischio il lavoro degli operatori agricoli e la possibilità di raggiungere i terreni e seguire le colture. Una situazione che si inserisce in un momento già estremamente complicato per il comparto agricolo, alle prese con l’aumento dei costi di produzione e le difficoltà economiche.

Sul fronte degli interventi, il consigliere provinciale Cuvato riferisce di aver sollecitato e concordato in Provincia lo stanziamento di risorse per la sistemazione delle due arterie.

«Attendiamo dalla Provincia l’avvio dei lavori, per il quale erano stati prospettati i mesi di luglio e agosto», è il senso della posizione espressa dal consigliere, che richiama gli impegni assunti dal presidente, dall’assessore competente e dagli uffici tecnici. Adesso, però, la richiesta è quella di passare dalle garanzie all’apertura effettiva dei cantieri.

Sulla SP192 si aggiunge un’ulteriore criticità: il passaggio di mezzi pesanti utilizzati per le attività di manutenzione dei pozzi petroliferi. Un traffico che, secondo quanto denunciato, contribuirebbe ad aggravare il deterioramento di una carreggiata già fortemente compromessa. Gli agricoltori chiedono risposte e tempi certi. Dopo anni di segnalazioni, raccolte firme e promesse di intervento, la richiesta è una sola: avviare i lavori e restituire alle due strade provinciali una viabilità adeguata alle esigenze di chi ogni giorno lavora nelle campagne del territorio.