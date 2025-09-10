Quotidiano di Gela

"Sostegno Iv al progetto del sindaco? Valuteremo l'eventuale proposta", Ventura: "Vogliamo incidere"

Se allargamento dovrà essere, in una chiave di lettura che si rifà ai “dieci anni” più volte ripresi da Di Stefano e dal vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, sembra che Italia Viva possa trovare una collocazione, che non sia però solo in extremis

10 settembre 2025 19:48
Gela
Politica
Gela. Le porte non le chiudono così come non pare intenzionato a trincerarsi neanche il sindaco Terenziano Di Stefano. I renziani di Italia Viva, attualmente all'opposizione della giunta del “modello Gela”, più volte sono stati citati dallo stesso primo cittadino e da esponenti della sua alleanza, nella prospettiva di un allargamento politico e strategico, che per il primo cittadino non è affatto un tabù. Come ha spiegato pure ieri, al termine della riunione con i consiglieri comunali che lo sostengono, Di Stefano valuterà il da farsi, insieme ai suoi, solo dopo l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Il confronto lo avrà “con tutti i partiti, anche quelli che non fanno parte della coalizione”, così ha riferito. “Una richiesta formale non è ancora arrivata – dice il riferimento provinciale Iv Giuseppe Ventura – chiaramente, se ci verrà chiesto di sostenere il progetto del sindaco e della sua amministrazione, faremo le nostre valutazioni e avanzeremo indicazioni precise. Sarà importante soprattutto la tempistica. La nostra intenzione è di incidere nel progetto per la città”. Per Ventura, quindi, l'ipotesi di un sostegno all'amministrazione Di Stefano e a una visione di alternativa al centrodestra, in chiave regionali e non solo, passa anzitutto da una traccia che non sia solo di traino politico ma di piena condivisione di temi e prospettive. “Fortunatamente, Italia Viva sul territorio continua a ottenere consensi e adesioni – aggiunge Ventura – la nostra collocazione definitiva nel centrosinistra è un punto che sta attirando chi non si rivede più nel Pd o nel Movimento cinquestelle e ci ritiene una realtà nella quale collocarsi seguendo valori di centrosinistra”. A metà mese, i renziani svilupperanno più ragionamenti interni, nel corso di un incontro che servirà per riprendere il percorso, probabilmente destinato a confini più ampi, come già anticipato a livello nazionale. Iv potrebbe incrociare il cammino di altre sigle di centrosinistra e moderate. Una strada comune, i renziani l'hanno già intrapresa insieme al sindaco e alle forze del “modello Gela”. Iv ha sostenuto la candidatura di Di Stefano per la presidenza della Provincia. “E' stata una scelta convinta ma dopo siamo ritornati a fare la nostra opposizione costruttiva – continua Ventura – quell'accordo non aveva altri sbocchi né abbiamo chiesto altro. Da quel momento, non ci sono più state interlocuzioni politiche né con il sindaco né con i gruppi di maggioranza”. Se allargamento dovrà essere, in una chiave di lettura che si rifà ai “dieci anni” più volte ripresi da Di Stefano e dal vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, sembra che Italia Viva possa trovare una collocazione, che sia anzitutto programmatica e non in extremis, magari quasi a conclusione del mandato del sindaco.

In foto il riferimento provinciale Iv Ventura insieme al coordinatore cittadino Pizzardi

