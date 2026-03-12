Sosta a pagamento alla Ghelas, Filcams: "Garantire continuità occupazionale agli attuali operatori"

E' la condizione imprescindibile, secondo la segreteria provinciale della Filcams-Cgil

Gela. Una continuità occupazionale per gli attuali operatori del servizio di sosta a pagamento. E' la condizione imprescindibile, secondo la segreteria provinciale della Filcams-Cgil, nel percorso per l'affidamento alla Ghelas multiservizi. Abbiamo riferito della richiesta dell'amministrazione comunale, che al management Ghelas ha indicato l'esigenza di presentare un business plan per il servizio. Si va verso, appunto, la gestione totalmente pubblica. “La Filcams-Cgil a seguito dell'incontro odierno svoltosi in municipio ha espresso piena soddisfazione per l’orientamento dell’amministrazione comunale, intenzionata ad affidare il servizio di sosta a pagamento alla società in house Ghelas multiservizi. Per il sindacato – dice il segretario Nuccio Corallo - la scelta di internalizzare tramite la partecipata è la strada corretta per garantire stabilità ma restano fermi i paletti sulla tenuta occupazionale. Il passaggio a Ghelas è un segnale positivo ma per noi non può esserci servizio senza i lavoratori attualmente impiegati nella società Ecoparking. Continueremo a vigilare affinché il cronoprogramma per l'internalizzazione sia celere e metta in sicurezza il futuro delle famiglie coinvolte”.