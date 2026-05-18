Sopralluogo in diverse aree della città, Di Stefano: "Impianti e Ghelas migliorino pulizia e decoro"

Nuove verifiche in diverse aree della città

Gela. Giro di vite sul decoro urbano. Questa mattina il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto constatare di persona lo stato dei luoghi di diverse zone della città, per verificare il rispetto degli interventi previsti nelle aree verdi cittadine. Dalle aiuole ai marciapiedi ai viali alberati: nel corso del suo accurato controllo il primo cittadino ha constatato che diverse aree della città non sono curate così come era stato programmato. Per questo motivo ha chiesto sia alla società Impianti Srr sia alla Ghelas, ognuno per le proprie competenze ed ambiti di intervento, di intervenire con maggiore precisione e celerità. Da domani, Ghelas metterà in campo tre trattori e nuovi operatori per la potatura manuale di siepi ed aiuole del perimetro urbano. “Non sono più tollerabili ritardi o giustificazioni – ha detto il sindaco – siamo alle porte della stagione estiva e il rischio di incendi di sterpaglie o aree incolte è dietro l’angolo. Serve una attività preventiva e una azione più incisiva per la pulizia del nostro perimetro urbano. Ricevo decine di messaggi di lamentele dai nostri cittadini sulla gestione delle aree verdi. In molti casi non hanno torto. Ecco perché, quale responsabile della salute, ho deciso di chiedere una programmazione più attenta e incisiva. Lo dobbiamo ai cittadini e a noi stessi”.