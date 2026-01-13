"Somme che spettano alla città", Di Stefano: "Ora royalties saranno investite sul territorio"

Il dialogo istituzionale non è mai mancato, anche attraverso il gruppo Mpa

Gela. "Somme che verranno investite subito per il territorio". Il sindaco Terenziano Di Stefano ha appena appreso dell'accordo sulle royalties del progetto gas "Argo-Cassiopea". Le ha rivendicate fin dall'inizio e attraverso i contatti con l'assessore regionale Francesco Colianni attendeva risposte favorevoli. Il dialogo istituzionale non è mai mancato, anche attraverso il gruppo Mpa. Però, il rischio era di trovarsi davanti un no reiterato della burocrazia regionale. Così, non è stato. "Accogliamo con grande soddisfazione l’accordo che consente ai Comuni di Gela, Licata e Butera di ricevere su base annuale le royalties derivanti dall’estrazione del gas dai giacimenti Argo-Cassiopea. È un risultato di grande valore per il nostro territorio e rappresenta la conclusione positiva di un complesso percorso burocratico che rischiava di penalizzare ingiustamente le comunità locali", dice il sindaco. "Fin dal primo istante – prosegue – abbiamo creduto nella legittimità della nostra richiesta. Pur in un quadro normativo che non prevedeva esplicitamente il riconoscimento delle royalties per l’estrazione del gas oltre le tre miglia marine, siamo sempre stati convinti che un territorio come Gela, dove il gas viene non solo estratto ma soprattutto lavorato, dovesse ottenere un giusto riconoscimento. Non si trattava di una rivendicazione politica, ma di una richiesta di equità e di buon senso istituzionale. L’assegnazione delle royalties, a partire dalle somme relative alla produzione del 2024, rappresenta una boccata d’ossigeno per i bilanci comunali e un’opportunità concreta per programmare interventi a beneficio della collettività. Queste risorse verranno investite interamente sul territorio, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la vivibilità della nostra città, rafforzare i servizi e sostenere azioni di sviluppo. È un risultato che dimostra come, quando le istituzioni lavorano insieme con serietà e visione, sia possibile dare risposte concrete ai cittadini di Gela".