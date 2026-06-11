Solo un'ambulanza del 118 per coprire le emergenze in città, l'altra è fuori servizio per un guasto

Così, ogni turno, con una media di dodici interventi, viene coperto solo con un'ambulanza e i tempi di intervento, in casi anche gravi, si allungano

Gela. Come se non bastassero i gravi disservizi in ospedale, legati soprattutto a carenze di personale e a tagli, anche il 118 si trova ad affrontare giorni di emergenza. L'unità “Charlie 7” è fuori servizio, per un guasto, da due giorni. Non ci sono, allo stato, ambulanze sostitutive. Così, ogni turno, con una media di dodici interventi, viene coperto solo con un'ambulanza e i tempi di intervento, in casi anche gravi, si allungano. L'unico sostegno può arrivare, al momento, da un'ambulanza che nelle ore notturne può giungere da Butera oppure da un'eventuale eccedenza di associazioni o enti privati. Il servizio 118, in città, sta andando avanti con un'unica unità, con tutti i pesanti inconvenienti che ciò comporta.