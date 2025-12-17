Solo una giornata a porte chiuse per il "Presti", verso Gela-Gelbison senza pubblico

La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve

Gela. Solo il match di domenica, in programma allo stadio “Presti”, contro la Gelbison, dovrebbe disputarsi a porte chiuse. Non è ancora ufficiale, ma la prefettura avrebbe deciso di sanzionare la società, a seguito degli scontri agli imbarcaderi di Messina di domenica scorsa, con un'unica giornata, imponendo le porte chiuse. Si dovrebbe quindi regolarmente tenere, in presenza del pubblico, il primo match del 2026, quello in programma in città contro il Savoia. La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve.

Il Gela, intanto, ha ufficializzato l’arrivo di Rodolfo Sinatra, centrocampista classe 2002 proveniente dalla Castiglionese, militante nel campionato di Eccellenza toscana. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo Calcio, Sinatra ha maturato una solida esperienza in Serie D, disputando gli ultimi due anni con l’Akragas e vestendo in precedenza le maglie di Canicattì, Cittanova, San Luca e Sancataldese.