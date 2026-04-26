"Solito", completati gli atti per la gara: "Trasmessi per procedere"

I fondi, per circa tre milioni di euro, sono quelli delle compensazioni minerarie, confermati dalla Regione e garantiti con la variazione di bilancio approvata in sede di civico consesso

Gela. Un percorso travagliato che va avanti da anni ma che nei mesi a cavallo tra lo scorso anno e quello in corso ha raggiunto una definizione precisa. Per i lavori della scuola “Solito”, chiusa da tempo a causa di cedimenti interni, gli uffici comunali hanno completato tutti gli atti e anche quelli per la gara d'appalto sono stati inoltrati al rup. Saranno i tecnici dell'ufficio di committenza di Caltanissetta (ex Urega) a occuparsi dell'iter per assegnare i lavori. Il consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio, necessaria per mantenere le somme del finanziamento che permetteranno di coprire i costi degli interventi. “Siamo fiduciosi – dice l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio – abbiamo trasmesso anche l'ultimo atto per la gara e spetta adesso all'Urega provvedere e darci riscontro”. I fondi, per circa tre milioni di euro, sono quelli delle compensazioni minerarie, confermati dalla Regione e appunto garantiti con la variazione di bilancio approvata in sede di civico consesso.